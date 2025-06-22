Yer: Denizli! Halk otobüsünde tesettürlü kadına küfür etti... Arbede çıktı

Denizli'de akılalmaz bir olay yaşandı. 2 yaşındaki kızıyla birlikte halk otobüsüne binen tesettürlü kadın, başka bir kadın tarafından hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Kadınlar arasında yaşanan arbede sırasında 2 yaşındaki çocuğun da korkudan ağladığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halk otobüsüne 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan başka bir kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrını sürdüren kadın, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürdü. Kadınlar arasında hakaret ve kötü sözler nedeniyle arbede yaşandı. Otobüste bulunan diğer yolcular kavgayı ayırırken, tesettürlü kadının 2 yaşındaki kızı korkudan ağladı. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

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İKİ KADIN DA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Otobüsteki vatandaşlar iki kadın arasında kavgayı ayırdıktan sonra durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, her iki kadın önce hastaneye, ardından karakola götürüldü.

Olaya şahit olan bir vatandaş ise yaşananları şu sözlerle anlattı:

"2 YAŞINDAKİ ÇOCUK TRAVMA YAŞADI" "Denizli Büyükşehir Belediye otobüsünde açık bir kadın, tesettürlü genç bir kadına önce sözlü saldırdı. 'Gidin buradan istemiyorum sizin gibileri' diyerek söylenmeye başladı. Ardından 'İstemiyorum git bu ülkeden' şeklinde bağırarak sözlü saldırdı. Sonra küfür etmeye hakaret etmeye başladı. Tesettürlü kadın Türk'tü, yabancı değildi. Kapalı kadının yanında 2 yaşlarında küçük kız çocuğu vardı, travma yaşadı. Bir türlü minik kızı susturamadık, devamlı olayın etkisiyle ağladı."

Yaşanan olay anı otobüsteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.