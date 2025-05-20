Avcılar sahilinde kadın kavgası! Saç saça birbirlerine girdiler
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Avcılar’da sahilde oturan iki kadın grubu arasında gürültü iddiasıyla kavga çıktı. Saç saça baş başa kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Avcılar Sahil Parkı’nda dün öğlen saatlerinde iddiaya göre yeşil alanda oturan iki kadın grubu arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI
Çıkan tartışma tarafların birbirine küfür etmesiyle kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa birbirlerine giren kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Ekipler birbirinden şikayetçi olduğunu söyleyen kadınları polis merkezine götürdü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci