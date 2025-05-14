Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dilencilerin yer kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

Dilencilerin yer kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dilencilerin yer kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da metro istasyonunda melodika çalarak dilenen çocuklar ve anneleri arasında kavga çıktı. Yer kavgasına dahil olan kadınlar saç saça baş başa girerken, o anlar kayda alındı.

Dün İstanbul Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonunda alınan bilgiye göre, melodika çalarak dilenen bir çocuğun yanına başka bir çocuk da gelince anneleri arasında tartışma çıktı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA GİRDİLER

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar saç saça baş başa girerek ortalığı birbirine kattı. Öfkelerine hakim olamayan kadınlar birbirlerine küfür yağdırırken, çevredeki vatandaşlar araya girdi.

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Erkekler kadınların kavgasını zor ayırdı. Öte yandan, kadınların birbirlerine saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mayıs ayında kar sürprizi! Güne beyaz örtüyle uyandılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman, Şara... - GündemRiyad'da dörtlü Suriye zirvesi!"Milletvekili aracı" deyip aracı zabıtaların üzerine sürdü! Gerçek bambaşka çıktı - Gündem"Vekil aracı" deyip aracı zabıtaların üzerine sürdüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: Her türlü desteği vererek en az zayiatla atlatacağız - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladıSahte alkol faciasında yeni bilanço! 109 kişi öldü, 44 kişi tutuklandı - GündemSahte alkol faciasında yeni bilanço!Belediye işini yapmayınca olay çıktı! Vatandaşla muhtarı karşı karşıya getiren kriz - GündemVatandaşla muhtarı karşı karşıya getiren krizPençe Kilit bölgesinden acı haber! Uzman çavuşumuz şehit oldu - GündemPençe Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Sonraki Haber Yükleniyor...