Dilencilerin yer kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2025 11:02 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 11:17 - Güncelleme:

İstanbul'da metro istasyonunda melodika çalarak dilenen çocuklar ve anneleri arasında kavga çıktı. Yer kavgasına dahil olan kadınlar saç saça baş başa girerken, o anlar kayda alındı.

Dün İstanbul Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonunda alınan bilgiye göre, melodika çalarak dilenen bir çocuğun yanına başka bir çocuk da gelince anneleri arasında tartışma çıktı. İlgili Haber Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Uzman çavuşumuz şehit oldu SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA GİRDİLER Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar saç saça baş başa girerek ortalığı birbirine kattı. Öfkelerine hakim olamayan kadınlar birbirlerine küfür yağdırırken, çevredeki vatandaşlar araya girdi. GÜÇLÜKLE AYIRDILAR Erkekler kadınların kavgasını zor ayırdı. Öte yandan, kadınların birbirlerine saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar