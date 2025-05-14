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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Uzman çavuşumuz şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Uzman çavuşumuz şehit oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş Mesut Karadağ, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinden acı haberi verdi. Yıldırım düşen bir askerimiz kurtarılamayarak şehit oldu.

YILDIRIM DÜŞTÜ

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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