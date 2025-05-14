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Boğaziçi Üniversitesi karıştı, çirkin iddiaya Vali Gül'den tokat gibi cevap: Polislerimiz çukura düşerek...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boğaziçi Üniversitesi karıştı, çirkin iddiaya Vali Gül&#039;den tokat gibi cevap: Polislerimiz çukura düşerek...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup polise saldırdı; 97 kişi gözaltına alındı. Polisin gençleri darbettiğini iddia eden Murat Ağırel'e ise Vali Davut Gül'den tepki geldi. Gül, protestocuların saldırı nedeniyle 13 polisin inşaat çukuruna düşerek yaralandığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

KONUŞMAYI ENGELLEMEK İSTEDİLER

Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı. Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. 

Boğaziçi Üniversitesi karıştı, çirkin iddiaya Vali Gül'den tokat gibi cevap: Polislerimiz çukura düşerek... - 1. Resim

POLİSE SALDIRAN 97 KİŞİ GÖZALTINDA

Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

TERS KELEPÇE VE DARP İDDİASI

Ancak gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından birtakım iddialar ortaya atarak "Polis müdahale etti, öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gazeteci Can Öztürk de darp edilerek gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre 97 öğrenci gözaltına alındı" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi karıştı, çirkin iddiaya Vali Gül'den tokat gibi cevap: Polislerimiz çukura düşerek... - 2. Resim

VALİ GÜL: POLİSLERİMİZ ÇUKURA DÜŞEREK YARALANDI

İstanbul Valisi Davut Gül ise "Tam olarak öyle olmadı" diyerek Ağırel'in iddialarına cevap verdi; polislerimizin nasıl saldırıya uğradığını anlattı. Gül, şunları yazdı: "Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün, Nurettin Yıldız’ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı.

Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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