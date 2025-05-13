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Nurettin Yıldız yumurtalı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nurettin Yıldız yumurtalı saldırıya uğradı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Nurettin Yıldız, kürsüde yaptığı konuşma sırasında yumurtalı saldırıya uğradı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı.

YILDIZ'A YUMURTALI SALDIRI

Öğrencilerle bir araya gelen Yıldız'a kürsüde konuştuğu sırada yumurta fırlatıldı.

Çıkan arbedede protestocunun salondan çıkartıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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