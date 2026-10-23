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Ekvador'da iki cezaevinde isyan çıktı: 8 mahkum öldü

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Ekvador'da iki cezaevinde isyan çıktı: 8 mahkum öldü
Başlık ResmiEkvadorda iki cezaevinde isyan çıktı: 8 mahkum öldü

Ekvador'da iki ayrı cezaevinde çıkan kavgalarda 8 mahkum hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin belirlendiği ve yüksek güvenlikli El Encuentro Cezaevi'ne nakledileceği duyuruldu.

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Ulusal basına göre, cezaevlerinden sorumlu Ulusal Ceza İnfaz Kurumu (SNAI), olayların başkent Quito'daki El Inca Cezaevi ile ülkenin en büyük cezaevlerinden Latacunga Cezaevi'nde eş zamanlı olarak meydana geldiğini bildirdi.

İKİ CEZAEVİNDE TOPLAM 8 MAHKUM ÖLDÜ

Açıklamada, El Inca ve Latacunga cezaevlerinde 4'er mahkumun hayatını kaybettiği, yaralanan 10 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayların arkasındaki çete üyelerinin belirlendiğini ve faillerin, Devlet Başkanı Daniel Noboa tarafından El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin modelinden esinlenilerek inşa ettirilen yüksek güvenlikli El Encuentro Cezaevi'ne nakledileceğini duyurdu.

Ekvadorda iki cezaevinde isyan çıktı: 8 mahkum öldü
Başlık ResmiEkvadorda iki cezaevinde isyan çıktı: 8 mahkum öldü

2021'DEN BU YANA 600 ÖLÜ

Ekvador cezaevleri, son yıllarda çok sayıda katliama sahne olurken ülkedeki çete şiddetinin de merkezlerinden biri haline geldi. Çoğunlukla rakip çeteler arasındaki çatışmalarda, 2021'den bu yana cezaevlerinde yaklaşık 600 mahkum öldürüldü.

Noboa hükümeti, ülkedeki güvenlik krizinden ve artan şiddetten uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve yasa dışı madencilikle uğraşan çeteleri sorumlu tutuyor.

Hükümet, bu çeteleri "terör örgütü" olarak tanımlarken 2024'te "silahlı iç çatışma hali" ilan etmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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