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Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı! 7 ölü, çok sayıda yaralı var

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Ürdün’ün El-Karak kentinde bir kilisenin önünde düzenlenen cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Al Arabiya'nın aktardığına göre, Ürdün’ün El-Karak kentinde bir kilisenin önünde düzenlenen cenaze törenine kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.

Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı! 7 ölü, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiÜrdün'de kiliseye silahlı saldırı! 7 ölü, çok sayıda yaralı var

"BAZILARININ DURUMU AĞIR"

Resmi devlet televizyonuna konuşan bir kaynak, Hammoud Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda en az yedi kişinin öldüğünü, yaklaşık 10 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğunu belirtti.

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