Kanada, savunma sanayisinde yerlileşmeyi artırmak için Türkiye'nin modelini örnek almaya hazırlanıyor. Başbakan Mark Carney, Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80’ini yerli imkanlarla karşıladığına dikkat çekerek, “Alacağımız çok ders var” ifadelerinde bulundu. Öte yandan SSB'nin öncülüğünde bir dizi kritik temasta bulunan Carney, bu kapsamda ASELSAN ile Baykar'ın üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

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Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında Türk ve Kanadalı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerde önemli hedefler gündeme geldi. Carney yönetiminin, savunma sanayisini yerlileştirmek amacıyla SSB'yi rol model alarak ülkede uygulamayı planladığı ortaya çıktı.

Savunma sanayisi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Carney'nin ziyareti kapsamında, Türk savunma sanayisini yöneten SSB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Kanada'nın bu modeli kendi ülkesinde hayata geçirerek savunma sanayisinin yerlileştirilmesi yönünde harekete geçmek istediği aktarıldı.

Carney'nin bu model çerçevesinde Kanada ve Türk şirketleri arasında üretim, inovasyon ve teknoloji transferi alanındaki işbirliklerinin stratejik düzeye taşınmasını öncelikli hedefler arasına koyduğu ifade edildi.

Türkiye’nin savunma modeli Kanada’nın radarında! "Alacağımız çok ders var"

"ALACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR"

Carney'nin özellikle Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki inovasyon birikimine dikkati çektiği belirtildi. Kanada'nın kendi savunmasını güçlendirecek seviyeye ulaşması için bu alanda stratejik işbirliğinin önemli görüldüğü ifade edildi.

Kanada Başbakanı Carney, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisi performansına doğrudan atıfta bulunarak, "Türkiye kendi savunma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini yerli olarak üretiyor. Kanada'da durum böyle değil. Alacağımız çok ders var." ifadesini kullandı. Carney ayrıca "Kanadalıları korumak için Türkiye'nin savunma sanayisindeki uzmanlığına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir konumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'nın henüz bu kabiliyet ve yetkinlik düzeyinde olmadığına işaret eden Carney, Türkiye'nin yüzde 80'i aşan yerlilik oranına ulaşmasını kendi hükümeti için arzu edilen bir politika hedefi olarak tanımladı.

Türkiye’nin savunma modeli Kanada’nın radarında! "Alacağımız çok ders var"

DÜNYADA EŞİ BENZERİ BULUNMAYAN YAPI: SSB

Başbakan Carney'nin model alınmasını istediği SSB, Türk savunma sanayisinde yerlileşme, üretim, inovasyon, tedarik, regülasyon, kamu-özel sektör işbirliği ve kurumsal finansman gibi alanların neredeyse tamamını organize eden kurum olarak öne çıkıyor. SSB'nin Türk ordusu ile kamu ve özel sektör şirketleri arasındaki koordinasyonu merkezileştirerek hızlı karar alma ve ihtiyaç karşılama süreçlerini yönetmesi, kurumu dünyada benzeri bulunmayan bir model haline getiriyor.

Daha önce Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz da SSB'nin dünyada eşi benzeri bulunmayan çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, kurumu Türkiye'deki savunma ve havacılık ekosisteminin stratejik aklı ve merkezi olarak tanımlamıştı.

Türkiye’nin savunma modeli Kanada’nın radarında! "Alacağımız çok ders var"

Kosiniak-Kamysz, "SSB, sadece kendi ihtiyaçları için üretip satın almıyor, aynı zamanda ihraç ediyor ve ihracatı teşvik ediyor. Bu, Polonya'da da hayata geçirmek istediğimiz bir model." değerlendirmesinde bulunmuştu.

SSB, tedarikçi makamların ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlarken milli tasarım ve yerli üretimi merkeze alıyor.

Sektör firmalarının ihracat gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçiren kurum, kritik sistemlerde dışa bağımlılığın kademeli olarak ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Kurumun inşa ettiği ve 4 bin 500'den fazla firmayı kapsayan ekosistem spesifik alanlara yönlendirilerek teknoloji kazanımı yükümlülükleri ve yetkinlik artırma politikalarıyla destekleniyor.

Türkiye’nin savunma modeli Kanada’nın radarında! "Alacağımız çok ders var"

WASHINGTON'A BAĞIMLILIĞI AZALTMA STRATEJİSİ

Kanada'nın söz konusu girişimi, Carney'nin Washington'a olan güvenlik ve tedarik bağımlılığını azaltma stratejisiyle de örtüşüyor. Kanada hükümeti geçen yıl savunma tedarikindeki bürokratik tıkanıklığı aşmak amacıyla Savunma Yatırım Ajansını kurmuş, savunma harcamalarında yerli sanayinin payını gelecek 10 yılda yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ankara ziyareti, bu hedefin somutlaşması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Carney, verdiği bir röportajda, Türkiye ile hem ortak savunma sanayisi projeleri yürütmek hem de ürün tedarik etmek niyetinde olduklarını açıklayarak, Türkiye'nin özellikle insansız sistemlerdeki yüksek inovasyon ve teknoloji birikimine dikkati çekti.

ASELSAN VE BAYKAR İLE KRİTİK TEMASLAR

İki ülke arasında 22 Ekim'de Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı imzalandı. SSB Başkanı Haluk Görgün, mutabakatın iki NATO müttefiki arasındaki işbirliğini genişletme taahhüdünü yansıttığını belirterek, Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki rolünün büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin savunma modeli Kanada’nın radarında! "Alacağımız çok ders var"

Bu gelişmenin ertesi günü Kanada Başbakanı Carney, SSB'nin öncülüğünde bir dizi kritik temasta bulundu. Carney bu kapsamda, geliştirdiği elektro-optik, radar ve aviyonik sistemlerle öne çıkan ASELSAN ile insansız hava sistemleri ve otonom yazılım teknolojilerindeki başarısıyla bilinen Baykar'ın üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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