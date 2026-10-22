Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Carney, görüşmeler sonrası ortak basın toplantısına katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Kanada Başbakanı Mark Carney'i resmi törenle karşıladı.

ERDOĞAN KAPIDA KARŞILADI

Carney'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney'i, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Carney'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando, iki ülkenin​​​​​​​ milli marşlarını çaldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

TÖREN KITASINA TÜRKÇE SELAM VERDİ

Carney, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Carney, merdivenlerde Türk ve Kanada bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı

Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Carney, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

DEVLET ERKANI ORADAYDI

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Ottava Büyükelçisi Can Dizdar ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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