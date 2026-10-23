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Sosyal medya hesapları 1 Kasım'da kapanacak mı? e-Devlet ve yaş doğrulamasına dair sorular cevap buldu

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Sosyal medya hesapları 1 Kasım'da kapanacak mı? e-Devlet ve yaş doğrulamasına dair sorular cevap buldu
Başlık ResmiSosyal medya hesapları 1 Kasım'da kapanacak mı? e-Devlet ve yaş doğrulamasına dair sorular cevap buldu

Yürürlüğe girecek sosyal medya yasası ile '1 Kasım'dan itibaren e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmayan kişilerin hesapları kapatılacak' iddialarına ilişkin net açıklama geldi. DMM, mevcut olan ve 1 Kasım'dan itibaren açılan sosyal medya hesaplarına ilişkin merak edilenleri açıkladı. İşte düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile beraber işleyecek süreç ve merak edilenler.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Çocukları dijital ortamda korunması ve veri güvenliğine dair sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyi fırsat bilet kötü niyetli kişiler "Hesabınınız kapatılacak", "Yaş doğrulamasını hemen yapın" gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarını vatandaşlara göndermeye başladı.

Sosyal medya hesapları 1 Kasım'da kapanacak mı? e-Devlet ve yaş doğrulamasına dair sorular cevap buldu
Başlık ResmiSosyal medya hesapları 1 Kasım'da kapanacak mı? e-Devlet ve yaş doğrulamasına dair sorular cevap buldu

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kötü niyetli kişilerin; “Hesabınız kapatılacak”, “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşlarımızın kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesapları 1 Kasım'da kapanacak mı? e-Devlet ve yaş doğrulamasına dair sorular cevap buldu
Başlık ResmiSosyal medya hesapları 1 Kasım'da kapanacak mı? e-Devlet ve yaş doğrulamasına dair sorular cevap buldu

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILIR?

Düzenleme çerçevesinde yaş doğrulamasının sadece e-Devlet üzerinden yapılabildiğini hatırlatan DMM, "Yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak “yaş doğrulama belirteci” ile yapılacaktır. Bu sistemde sosyal medya platformlarına hiçbir kimlik bilgisi aktarılmamakta; sadece kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilmektedir" hatırlatmasında bulundu.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARI 1 KASIM'DA KAPANACAK MI?

Yasasın yürürlüğe girmesi ile beraber doğrulama yapmayan kişilerin sosyal medya hesaplarının kapatılacağı iddialarını yalanlandığı açıklamada, "Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacaktır" denildi.

"Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak" şeklindeki panik oluşturmayı amaçlayan mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunulurken, mevcut sosyal medya hesapları için doğrulama süresinin 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

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