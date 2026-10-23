Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği mesajda Türkiye'nin uluslararası alanda ortaya koyduğu barış diplomasisine dikkat çekti. "Barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, mesajında yer verdiği "Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz" sözler ile küresel kriz uyarısında bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, "Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Konferansa katılan bakanları, genel sekreterleri ve katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığını konferansın düzenlenmesindeki emekleri dolayısıyla tebrik etti, konferansın hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel barış için Ankara'yı işaret etti: Yolu açmanın gayreti içerisindeyiz

"ULUSLARARASI HUKUKA GÜVEN SARSILDI"

Asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un bugün diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak böyle bir dönemde tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "Güveni Yeniden Tesis Etmek" temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Genel Kurul'da uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklandıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olan milyonlarca insan derin bir hayal kırıklığı içindedir. Şurası bir gerçek ki, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz. Mesele o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle konferansımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala