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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar ve Ataşehir'in başkan vekillerine kabul

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar ve Ataşehir'in başkan vekillerine kabul
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar ve Ataşehir'in başkan vekillerine kabul

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ı kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ı kabul etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulde kendisinin yanı sıra Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi'nin de yer aldığını bildirdi.

Özdemir, paylaşımında Erdoğan'a İstanbul'a gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ederek görüşmenin hayırlara vesile olmasını diledi. Belediye başkan vekillerine de görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar ve Ataşehir'in başkan vekillerine kabul
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar ve Ataşehir'in başkan vekillerine kabul

"KENDİLERİNE ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Özdemir'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabullerinde; Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Sarıoğlu, Ataşehir Belediye Başkan Vekilimiz Serdar Orhan, Üsküdar İlçe Başkanımız Taha Sarıcaoğlu ve Ataşehir İlçe Başkanımız Burak Çifçi ile birlikte yer aldık.

Nazik kabulleri ve İstanbul’umuza gösterdikleri yakın ilgi için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum.

Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, Belediye Başkan Vekillerimize görevlerinde başarılar temenni ediyorum."

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