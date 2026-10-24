Astor Enerji ortakları Geçgel kardeşlerle ilgili yeni karar

İstanbul’da sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturması kapsamında Astor Enerji ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel’in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları kaldırıldı. İki ismin, TMSF’nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel’in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları kaldırıldı.

Başsavcılığın yazısında, soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler ve malen sorumlu şirketlerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlandığı, muvazaalı işlemlerin engellenmesi ve Başsavcılıktan görüş alınması yönünde yükümlülük getirildiği belirtildi.

GÖNÜLLÜ İADE HESABINA 5 MİLYAR TL ÖDEME

Soruşturmaya ilişkin delillerin yeniden ele alınması, TMSF bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda, Enver Geçgel ve Feridun Geçgel hakkındaki tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan, iki ismin bugün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödeme yaptığı öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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