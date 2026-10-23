Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantılarına katılan dışişleri bakanlarını kabul etti.

İstanbul'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanlarını kabul etti

Beşiktaş Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı ofisindeki kabule; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya, İtalya, Fransa, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları katıldı.

Görüşmeden kareler;

İstanbul'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanlarını kabul etti

İstanbul'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanlarını kabul etti

İstanbul'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanlarını kabul etti

İstanbul'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanlarını kabul etti

İstanbul'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanlarını kabul etti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala