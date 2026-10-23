İstanbul'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa dışişleri bakanları ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantılarına katılan dışişleri bakanlarını kabul etti.
Beşiktaş Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı ofisindeki kabule; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya, İtalya, Fransa, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları katıldı.
Görüşmeden kareler;
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