Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği! Filistin, Pakistan ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, 7 ülkenin katıldığı R4 ve R4+E3 toplantısı İstanbul’da gerçekleşiyor. Toplantıda Filistin, Hürmüz Boğazı, Yemen ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ele alınması bekleniyor. Öte yandan, Bakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nda İsrail’in ateşkes ihlallerine tepki göstererek Gazze’ye insani yardım ulaştırılması ve çocukların korunmasının önemini vurguladı. Fidan, Filistinli, İngiliz ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla da görüştü.

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Türkiye’nin girişimiyle ilk kez R4 ve R4+E3 formatında bir araya gelen 7 ülkenin dışişleri bakanları arasındaki toplantı, İstanbul’da gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın ev sahipliğindeki toplantıda Filistin meselesi, Hürmüz Boğazı’ndaki durum, Yemen’deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na çözüm arayışlarının ele alınması da gündemde.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da R4 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ev sahipliği yaptı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi.

FİDAN’DAN BÖLGESEL GÜVENLİK VE DİPLOMASİ VURGUSU

Bakan Fidan’ın, bölgesel güvenlikte ülkelerin sorumluluk üstlenmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine dikkat çekmesi bekleniyor. İsrail’in Filistin’deki işgali ve yasa dışı yerleşimlerine karşı uluslararası toplumun baskısını artırması gerektiğini vurgulaması öngörülen Fidan’ın, ABD-İran geriliminin diplomasiyle çözülmesi, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve Suudi Arabistan’ın güvenliğine destek konularında da mesaj vermesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, R4 Dışişleri Bakanları Toplantısı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde saat 13.30'da başladı. R4 mekanizması, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde kalıcı istikrarı desteklemek ve bölgesel meselelerde diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.

Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği! Filistin, Pakistan ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüştü

AÇILIŞ KONUŞMASI BAKAN FİDAN'DAN

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü. Konferansın açılışında konuşan Fidan, küresel çatışmaların uluslararası sisteme duyulan güveni zedelediğine dikkat çekerek, İsrail’in ateşkes ihlallerinin güvensizliği artırdığını söyledi.

Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere değinen Fidan, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve çocukların korunmasının öncelik taşıdığını belirtti. Fidan, anlaşmazlıkların adil bir siyasi çözümle giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği! Filistin, Pakistan ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüştü

ARABULUCULUK VE BÖLGESEL SAHİPLİK VURGUSU

Uluslararası krizlerin çözümünde diyalog ve arabuluculuğun önemine işaret eden Fidan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve Somali-Etiyopya arasındaki Ankara süreci gibi girişimlerini hatırlattı.

Fidan, kalıcı barış için tarafların süreci sahiplenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu” dedi. Balkan Barış Platformu’nun da bölgesel iş birliği ve somut çözümler açısından önem taşıdığını belirten Fidan, arabuluculuğun Türkiye’nin diplomatik stratejisinin merkezinde yer aldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında bir araya geldi.

FİLİSTİNLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, konferansın marjında Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekian Şahin ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin diplomatik kaynaklardan edinilen bilginin dışında ayrıntı paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü.

İNGİLTERE VE PAKİSTAN İLE TEMAS

Fidan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın katıldığı R4 ile İngiltere, Almanya ve Fransa’nın yer aldığı R4+E3 dışişleri bakanları toplantıları kapsamında da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband görüştü.

Bu çerçevede İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ayrı ayrı görüşen Fidan’ın temaslarına ilişkin açıklamalarda görüşmelerin ayrıntılarına yer verilmedi.

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