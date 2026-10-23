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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığı duyurdu: Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Kozay hakkında belediyedeki ihale, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla soruşturma yürütülüyordu.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kozay'ın belediye ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesindeki çeşitli işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Başlık Resmiİçişleri Bakanlığı duyurdu: Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
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Soruşturmanın; ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı kullanıldığı ve eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarını kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, Kozay'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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