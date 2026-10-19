Esenyurt Belediyesi'nde kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ise yeni başkanvekili olarak görevlendirildi.

Kaydet a- | +A

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında bir terör soruşturması başlatılmış ve Özer İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı.

CAN AKSOY GÖREVDEN ALINDI

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması daha başlatılmış ve bu soruşturmada kayyım Can Aksoy'un görevlendirmiş olduğu belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş tutuklanmıştı.

Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy görevden alındı

Soruşturma henüz devam ederken Esenyurt Belediye Başkanı olarak görev yapan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy'un Vali yardımcısı olarak merkeze çekildiği öğrenildi.

YENİ BAŞKANVEKİLİ ULAŞ AKHAN

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ise kayyım olarak atandı.

YARDIMCISININ EVİNDEN MİLYONLARCA DOLAR ÇIKMIŞTI

Öte yandan 2 gün önce soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, Aksoy'un göreve getirdi başkan yardımcısı Ulutaş'ın evinde yaklaşık 7 milyon dolar ele geçirilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala