Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy görevden alındı
Esenyurt Belediyesi'nde kayyım olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ise yeni başkanvekili olarak görevlendirildi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında bir terör soruşturması başlatılmış ve Özer İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı.
CAN AKSOY GÖREVDEN ALINDI
Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması daha başlatılmış ve bu soruşturmada kayyım Can Aksoy'un görevlendirmiş olduğu belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş tutuklanmıştı.
Soruşturma henüz devam ederken Esenyurt Belediye Başkanı olarak görev yapan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy'un Vali yardımcısı olarak merkeze çekildiği öğrenildi.
YENİ BAŞKANVEKİLİ ULAŞ AKHAN
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ise kayyım olarak atandı.
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YARDIMCISININ EVİNDEN MİLYONLARCA DOLAR ÇIKMIŞTI
Öte yandan 2 gün önce soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, Aksoy'un göreve getirdi başkan yardımcısı Ulutaş'ın evinde yaklaşık 7 milyon dolar ele geçirilmişti.