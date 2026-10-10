Esenyurt Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! 10 isme tutuklama talebi

Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

10 İSME TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden Yusuf Ulutaş, İbrahim Doğancıoğlu, Tuba Ulutaş Şenyürek, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Emrah Koşunalp, Erhan Toprak ile Ziya Köklü olmak üzere toplam 10 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler Ümit Ünal, Ziya Seymen, Anıl Alioğlu, Adil Kesik, Adnan Şenocak, Orhan Yıldırım, Halil Yılmaz, Eyüp Mücahit Gülmez ile Kamil Karaduman ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala