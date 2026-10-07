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Esenyurt Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! 19 kişi hakkında gözaltı kararı

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Esenyurt Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! 19 kişi hakkında gözaltı kararı
Başlık ResmiEsenyurt Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! 19 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 17'sinin yakalandığı bildirildi.

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İstanbul'da, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Esenyurt Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! 19 kişi hakkında gözaltı kararı
Başlık ResmiEsenyurt Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! 19 kişi hakkında gözaltı kararı

TRT Haber'e göre; bu kapsamda, söz konusu suç eylemlerinde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlılardan 17'sini yakalayarak gözaltına aldı.

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Adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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