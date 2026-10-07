CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında isim vermeden Yeni Parti lideri Özel’i eleştirdi.

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Kılıçdaroğlu “Arınma sadece CHP’de değil. Büyük oranda arındık zaten ama hâlâ arınmamız gereken yerler var. Arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız. Bunu bu millet için yapacağız; çalışan, alın teri döken insanlar için yapacağız. Kadınlar için yapacağız. Kimseye yolsuzluk yaptığı için özel bir makam tahsis etmeyeceğiz” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özel'i eleştirdi: Bizde yolsuzluk yapana makam yok

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5’inci yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına karşılık vererek, şöyle konuştu:

Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetin temiz olması lazım, pak olması lazım. Siyasetçi kirlenirse olmaz. O nedenle siyasi ahlak kanunu getir kardeşim. Hep beraber çıkaralım, oy birliğiyle çıkaralım, arkasından ‘anayasa mı’ diyorsun? Otururuz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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