CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özel'i eleştirdi: Bizde yolsuzluk yapana makam yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında isim vermeden Yeni Parti lideri Özel’i eleştirdi.
Kılıçdaroğlu “Arınma sadece CHP’de değil. Büyük oranda arındık zaten ama hâlâ arınmamız gereken yerler var. Arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız. Bunu bu millet için yapacağız; çalışan, alın teri döken insanlar için yapacağız. Kadınlar için yapacağız. Kimseye yolsuzluk yaptığı için özel bir makam tahsis etmeyeceğiz” dedi.
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YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5’inci yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına karşılık vererek, şöyle konuştu:
Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetin temiz olması lazım, pak olması lazım. Siyasetçi kirlenirse olmaz. O nedenle siyasi ahlak kanunu getir kardeşim. Hep beraber çıkaralım, oy birliğiyle çıkaralım, arkasından ‘anayasa mı’ diyorsun? Otururuz.