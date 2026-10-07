Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

"Sütte leke olur onda olmaz" diyordu: Satıp gidenler haindir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Başlık Resmi"Sütte leke olur onda olmaz" diyordu: Satıp gidenler haindir

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Özel, 2024 seçimleri öncesi “sütte leke var onda yok” sözleriyle kefil olduğu ve yakın zamanda AK Parti’ye katılması beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay üzerinden parti değiştiren isimleri hedef aldı.

Kaydet
|
Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında parti değiştiren belediye başkanlarına ve CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİ İŞGAL ALTINDADIR"

CHP’nin “işgal altında” olduğunu savunan Özel, “Partimize saldırdılar. Kapılarını kırdılar, gaz bombalarıyla, plastik mermiyle içeri girdiler. Atatürk’ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır” dedi. Özel, kendi partisinin sahadaki çalışmalarına dikkat çekerek “Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı” ifadelerini kullandı.

"Sütte leke olur onda olmaz" diyordu: Satıp gidenler haindir
Başlık Resmi"Sütte leke olur onda olmaz" diyordu: Satıp gidenler haindir

“SATIP GİDENLER HAİNDİR”

Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişini de eleştiren Özel, bugün (Çarşamba) AK Parti'ye katılması beklenen Cemil Tugay üzerinden parti değiştiren isimleri hedef aldı. Özel, “Bu baskılara boyun eğmeyip, içeride aslanlar gibi yatıp, arkadaşlarını, partisini satmayanlar, ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alanlar da milli irade hırsızıdır. Satan satsın, topuklayan topuklasın, esas onlardan arınalım, önümüze bakalım” diye konuştu.

"Sütte leke olur onda olmaz" diyordu: Satıp gidenler haindir
Başlık Resmi"Sütte leke olur onda olmaz" diyordu: Satıp gidenler haindir
ÖNERİLEN HABERLER
Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken
GÜNDEM

Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken '7 Ekim' videosu

820 İLÇEDE KONGRE TAMAMLANDI

Kurultay sürecine ilişkin de bilgi veren Özel, 820 ilçede kongreleri tamamladıklarını, birden fazla adayın yarıştığı ilçelerin yüzde 47’sinde kurucu ilçe başkanının değiştiğini söyledi. Özel, Yeni Parti’nin üye sayısının da dün itibarıyla 753 bini aştığını belirtti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.