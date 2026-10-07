Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Özel, 2024 seçimleri öncesi “sütte leke var onda yok” sözleriyle kefil olduğu ve yakın zamanda AK Parti’ye katılması beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay üzerinden parti değiştiren isimleri hedef aldı.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında parti değiştiren belediye başkanlarına ve CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİ İŞGAL ALTINDADIR"

CHP’nin “işgal altında” olduğunu savunan Özel, “Partimize saldırdılar. Kapılarını kırdılar, gaz bombalarıyla, plastik mermiyle içeri girdiler. Atatürk’ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır” dedi. Özel, kendi partisinin sahadaki çalışmalarına dikkat çekerek “Birileri evlerinden, partilerinden burnunu çıkaramazken değerli grubumuz sahadan bir an olsun ayrılmadı” ifadelerini kullandı.

"Sütte leke olur onda olmaz" diyordu: Satıp gidenler haindir

“SATIP GİDENLER HAİNDİR”

Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişini de eleştiren Özel, bugün (Çarşamba) AK Parti'ye katılması beklenen Cemil Tugay üzerinden parti değiştiren isimleri hedef aldı. Özel, “Bu baskılara boyun eğmeyip, içeride aslanlar gibi yatıp, arkadaşlarını, partisini satmayanlar, ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alanlar da milli irade hırsızıdır. Satan satsın, topuklayan topuklasın, esas onlardan arınalım, önümüze bakalım” diye konuştu.

"Sütte leke olur onda olmaz" diyordu: Satıp gidenler haindir

820 İLÇEDE KONGRE TAMAMLANDI

Kurultay sürecine ilişkin de bilgi veren Özel, 820 ilçede kongreleri tamamladıklarını, birden fazla adayın yarıştığı ilçelerin yüzde 47’sinde kurucu ilçe başkanının değiştiğini söyledi. Özel, Yeni Parti’nin üye sayısının da dün itibarıyla 753 bini aştığını belirtti.

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