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Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken '7 Ekim' videosu

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Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı iddiası gündemi hareketlendirirken, AK Parti’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çöp yığınlarıyla başlayan videoda 7 Ekim tarihi öne çıkarıldı, finalde ise güneş doğup çiçekler açtı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar, siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

Tugay’ın 7 Ekim’de düzenleneceği öne sürülen bir törenle AK Parti’ye geçeceği iddiası kulisleri hareketlendirirken, AK Parti’nin sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşım geldi.

Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken 7 Ekim videosu: İzmir Marşı ile duyurdular
Başlık ResmiCemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken 7 Ekim videosu: İzmir Marşı ile duyurdular

ÇÖPLE BAŞLADI, İZMİR MARŞIYLA BİTTİ

Paylaşılan videoda, İzmir’de uzun süredir tartışma konusu olan çöp sorununa ilişkin görüntülere yer verildi. Çöp yığınlarının görüldüğü karelerin ardından ekrana "07.10.2026" tarihi getirildi.

Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken 7 Ekim videosu: İzmir Marşı ile duyurdular
Başlık ResmiCemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken 7 Ekim videosu: İzmir Marşı ile duyurdular

Videonun devamında ise aynı bölgelerin çiçeklerle kaplandığı görüntüler kullanıldı. Paylaşımın sonunda ise "İzmir’in dağlarında çiçekler açar" melodisinin duyulması dikkat çekti.

Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken 7 Ekim videosu: İzmir Marşı ile duyurdular
Başlık ResmiCemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken 7 Ekim videosu: İzmir Marşı ile duyurdular
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Cemil Tugay, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etmişti. Görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktaran Tugay, "Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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