İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı iddiaları kulisleri sallarken, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Son dönemde milletvekillerini, il ve ilçe bazında belediye başkanlarını kadrosuna katan AK Parti'de İzmir heyecanı yaşanıyor.

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Kulisler bu haberle çalkalanırken, transferin gerçekleşmesi durumunda İzmir ilk kez AK Parti'de olmuş olacak.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gözler yarına çevrilirken AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnan, İzmir manzarasından bir fotoğraf paylaşarak "Demokrat İzmir" yazdı.

2 GÜN ÖNCE TUGAY'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında bir araya geldi.

ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cemil Tugay'la görüşmüştü. CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Tugay’ın Erdoğan’la görüşmesi, bir süredir gündemde olan "AK Parti’ye geçecek" iddialarını yeniden hareketlendirmişti.

AK Partili İnan'dan dikkat çeken paylaşım! Herkesin aklına 'Cemil Tugay' geldi

HAZİRAN AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Tugay, 18 Haziran’da CHP’den istifa ettiğini açıklamış ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtmişti. Daha sonra AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmiş, ancak Tugay bu iddiaları yalanlayarak "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" açıklamasını yapmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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