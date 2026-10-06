Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

AK Partili İnan'dan dikkat çeken paylaşım! Herkesin aklına 'Cemil Tugay' geldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
AK Partili İnan'dan dikkat çeken paylaşım! Herkesin aklına 'Cemil Tugay' geldi
Başlık ResmiAK Partili İnan'dan dikkat çeken paylaşım! Herkesin aklına 'Cemil Tugay' geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı iddiaları kulisleri sallarken, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kaydet
|

Son dönemde milletvekillerini, il ve ilçe bazında belediye başkanlarını kadrosuna katan AK Parti'de İzmir heyecanı yaşanıyor.

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yarın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Kulisler bu haberle çalkalanırken, transferin gerçekleşmesi durumunda İzmir ilk kez AK Parti'de olmuş olacak.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gözler yarına çevrilirken AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnan, İzmir manzarasından bir fotoğraf paylaşarak "Demokrat İzmir" yazdı.

2 GÜN ÖNCE TUGAY'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında bir araya geldi.

ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cemil Tugay'la görüşmüştü. CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Tugay’ın Erdoğan’la görüşmesi, bir süredir gündemde olan "AK Parti’ye geçecek" iddialarını yeniden hareketlendirmişti.

AK Partili İnan'dan dikkat çeken paylaşım! Herkesin aklına 'Cemil Tugay' geldi
Başlık ResmiAK Partili İnan'dan dikkat çeken paylaşım! Herkesin aklına 'Cemil Tugay' geldi

HAZİRAN AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Tugay, 18 Haziran’da CHP’den istifa ettiğini açıklamış ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtmişti. Daha sonra AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmiş, ancak Tugay bu iddiaları yalanlayarak "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" açıklamasını yapmıştı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.