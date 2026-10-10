Çeşme Belediyesinde rüşvet operasyonu! 'Kasa' IBAN'ı ortaya çıktı, 10 kişi tutuklandı

İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile 3 müdür vekilinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren gizli çekimler, WhatsApp yazışmaları ve 70 bin liralık para transferi dikkat çekti. Şüphelilerin bir belediye personelinin hesabını 'kasa' olarak kullandıkları öne sürüldü.

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İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından belediyeye yönelik yapılan 'rüşvet, irtikap ve suç örgütü kurma' operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden, içlerinde Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ve 3 müdür vekilinin de olduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasında yer alan gizli çekimler, WhatsApp yazışmaları ve rüşvet çarkının 'kasa' hesabına yatırılan 70 bin TL'lik dekont, örgütün işleyişini bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma, 5 Ekim'de Çeşme Belediyesine ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışılması ihbarı sonrasında derinleştirildi. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yapılan olayla alakalı yürütülen araştırmada, evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği belirlendi. Sağlamer hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarından daha önce de soruşturma yapıldığı tespit edildi.

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer

EVLERİNDE VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Delillerin karartılma ihtimali sonrasında harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü birimleri, 7 Ekim saat 06.30'da İzmir genelinde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskınlarda; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar, emlakçı Şahin Özer ve eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve belediyedeki çalışma odalarında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konuldu.

Çeşme Belediyesinde rüşvet operasyonu! Kasa IBANı ortaya çıktı, 10 kişi tutuklandı

Soruşturma dosyasına giren gizli çekim videolar ve WhatsApp yazışmaları ise rüşvet ağının nasıl işlediğini ortaya koydu. Öne sürülene göre, bir vatandaştan yasal harcın 2,5 katı fazlasını talep eden şüpheliler, parayı belediyenin kasası olarak kullandıkları bir personelin şahsi hesabına yönlendirdi. İhbarcı tarafından kaydedilen görüntülerde, şikayetçi vatandaşın ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde; sözleşme ve kontrat gibi belgelerin onaylanması amacıyla dönen pazarlıklar yer aldı. Görüşmede belediye personelinin, istenen fahiş miktar için "Müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca konuşmalarda, üst düzey idarecilerin doğrudan para pazarlığına girmekten kaçındığı, "Sağda solda duyulmasın, sıkıntı oluşturmasın" denilerek işi alt kademedeki memurlar üstünden yaptıkları anlaşıldı.

Çeşme Belediyesinde rüşvet operasyonu! Kasa IBANı ortaya çıktı, 10 kişi tutuklandı

'KASA' OLARAK KULLANDIKLARI IBAN ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp yazışmaları ve para transferine ait dekontlar da operasyonun en önemli kanıtları arasında yer aldı. Dosyaya giren ekran görüntülerine göre; ÇEŞTUR personeli Aziz Metin, vatandaşa WhatsApp üstünden Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir'e ait IBAN numarasını yolladı. Rüşvet ağında 'kasa' olarak kullanıldığı düşünülen bu hesaba paranın acil yatırılması için Metin'in, "Müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın" biçiminde baskı yaptığı belirlendi. Gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde 50 bin lirası elden ya da hesaba, 20 bin lirası ise otel harcı olmak üzere toplam 70 bin lira istendiği kayıtlara geçti. Vatandaşın, "Ben elden veremem, IBAN atın" demesi sonrasında çarkın IBAN üstünden işletildiği ortaya çıkarken; ihbarcının söz konusu hesaba 70 bin lira göndererek dekontu "70 bin TL attım" mesajıyla şüphelilere ilettiği belirlendi.

Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit

Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında geniş güvenlik tedbirleri altında Çeşme Adliyesine gönderilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memuru Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş, işletme sahibi Yücel Güngör, pansiyon sahibi Metin Akpınar ve emlakçı Şahin Özer tutuklanarak Aliağa Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ile ÇEŞTUR büro memuru Deniz Songül Yalçın ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Olayla alakalı adli sürecin sürdüğü belirtildi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Çeşme Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler: Rüşvet pazarlığı dosyada

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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