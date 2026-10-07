Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Çeşme Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, ihbarcı tarafından adli makamlara sunulan ve “rüşvet pazarlığı”na ilişkin olduğu değerlendirilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, belediye personeli olduğu belirtilen şüphelinin, vatandaşın işleminin sonuçlandırılması karşılığında yasal tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ilave para istediği ve ödemenin bir IBAN hesabına yapılmasını talep ettiği öne sürüldü.

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İzmir’de Çeşme Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına sunulduğu belirtilen görüntülerde, bir belediye çalışanının vatandaşla para konusunda konuştuğu öne sürülürken, ihbarcı tarafından gerçekleştirilen para transferine ilişkin dekontun da adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

“İŞLEMİN SONUÇLANDIRILMASI KARŞILIĞINDA PARA İSTENDİ” İDDİASI

Soruşturma kapsamında adli makamlara sunulan görüntülerde, şüpheli belediye personelinin bir vatandaşın işleminin sonuçlandırılması karşılığında yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ilave para talep ettiği öne sürüldü.

İddialara göre şüpheli, söz konusu paranın kendisine bildirilen ve “kasa” olarak değerlendirilen bir başka şüpheliye ait IBAN hesabına gönderilmesini istedi.

Çeşme Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler: Rüşvet pazarlığı dosyada

DEKONT DA DOSYAYA SUNULDU

İhbarcının, para gönderme işlemine ilişkin banka dekontunu da soruşturma dosyasına eklenmek üzere adli makamlara teslim ettiği belirtildi.

Görüntüler ve para transferi kayıtlarının soruşturma kapsamında incelendiği bildirilirken, iddialara ilişkin hukuki sürecin sürdüğü kaydedildi.

OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ HEDEFTE, 8 GÖZALTI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 Ekim sabahı saat 06.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonun, “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamaları kapsamında 12 şüpheliye yönelik gerçekleştirildiği bildirildi. İlk aşamada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, İnşaat Mühendisi Okan Aktaş, ÇEŞTUR çalışanları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir ile işletme sahipleri Yücel Güngör ve Metin Akpınar bulunuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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