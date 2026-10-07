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Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltında

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İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer ile Fen İşleri Müdür Vekili ve Yapı Kontrol Müdürü Furkan Yiğit gözaltına alındı. Operasyonun, bir belediye personelinin boşanma aşamasındaki eşi olan müdürü ihbar etmesiyle başladığı ortaya çıktı.

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Çeşme Belediyesi'ne yönelik 'ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddiaları kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri düğmeye bastı.

BAŞKAN YARDIMCISI VE BİRİM MÜDÜRLERİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyonda, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer ile Fen İşleri Müdür Vekili ve Yapı Kontrol Müdürü Furkan Yiğit gözaltına alındı.

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OPERASYONU "BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİN" ŞİKAYETİ BAŞLATTI

Yürütülen soruşturmanın detaylarında ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Belediyeye yönelik operasyonun, yine Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer'in, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi.

RÜŞVET, USULSÜZLÜK...

Efe Sağlamer'in şikayet dosyasında, rüşvet çarkı, usulsüz yapı işlemleri ve imar uygulamalarında bazı kişilere himaye sağlandığı yönünde ciddi iddiaların yer aldığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü öğrenildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Çeşme
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