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Martı TAG davasında kritik karar! Seneler sonra gelen hüküm dikkat çekti

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Martı TAG davasında kritik karar! Seneler sonra gelen hüküm dikkat çekti
Başlık ResmiMartı TAG davasında kritik karar! Seneler sonra gelen hüküm dikkat çekti

Dört yıldır süren Martı TAG haksız rekabet davasında istinaf mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmetti. Kararda, kent ulaşımındaki yeni ihtiyaçlar için yasal düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı.

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Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona erdi.

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MAHKEMEDEN MARTI TAG KARARI

14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederek şu ifadelere yer verdi: "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir."

GİRİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Mahkeme, Martı TAG'ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir."

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YENİ YASAL DÜZENLEME İHTİYACI

Mahkeme ayrıca mevcut mevzuattaki boşluğa dikkat çekerek yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve kent ulaşımının aldığı karmaşık yapının oluşturduğu ihtiyaçlara göre, kent ulaşımını düzenleyen yeni mevzuata ihtiyaç bulunmakta olup, bu mevzuatın oluşturulması yasa koyucuya ait bir görev olup, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararı ile ve genel olarak yasaklanması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi hukuken mümkün değildir."

“HUKUKA VE HAKLILIĞIMIZA GÜVENDİK”

Kararın ardından açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, şunları söyledi: "En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Bugün verilen karar da bu güvenimizi haklı çıkardı. Martı TAG bugün milyonlarca insanın hayatının bir parçası. Bu süreç boyunca yanımızda olan ve bize güvenen TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. TAG'ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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