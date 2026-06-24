Daha önce 2 kez İstinaf Mahkemesi'nden dönen Martı TAG uygulamasına ilişkin davada, alt mahkeme yeni kararını verdi. Mahkeme, taksicilerin uygulamanın kapatılmasına yönelik talebini reddetti. Davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilirken, Martı kararı üçüncü kez İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı.

TAG uygulamasına ilişkin davanın 7'nci duruşması, 24 Haziran'da İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Martı'nın TAG uygulamasına ilişkin davada, daha önce iki kez İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılan karar, alt mahkeme tarafından yeniden karar verildi.

DAVA KISMEN KABUL EDİLDİ KISMEN REDDEDİLDİ

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, İstanbul Havalimanı Turizm Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, İstanbul Taksi Sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Kayseri Otomobilciler Kamyon, Otobüs, Kamyonet ve Şoförler Odası Başkanlığı tarafından açılan davada mahkeme heyeti, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verdi.

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UYGULAMA KAPATILMAYACAK

Duruşma sonrası açıklama yapan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararı üst mahkemeye taşınacağını belirterek, "Taksicilerin uygulamanın bugün kapatılmasına yönelik tedbir talebi reddedildi. Genel olarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. 2024 yıllarında verilen benzer şekilde verilen karar, İstinaf Mahkemesi tarafından hatalı bulunarak kaldırılmıştı. Bu kararı da yeniden İstinaf Mahkemesi'nin değerlendirmesine sunacağız. Hukukun üstünlüğüne ve yargı süreçlerinin sağlıklı şekilde işleyeceğine olan inancımız tam. Bu süreç boyunca bize güvenen, destek veren ve Türkiye'nin en büyük topluluğunu oluşturan TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz. Kamuoyunu süreçle ilgili gelişmeler hakkında şeffaf şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

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