Kırsalda izole tatil planlayanlar yollara düşmeye başladı. Özellikle kendi arazilerinde yapılaşmaya gidenler için ise kritik uyarı geldi. Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, “Usulsüz yapılara karşı denetimler arttı. Gerekli izinleri bulunmayan yapılar için elektrik, su ve doğalgaz aboneliği sağlayanlara, 100 bin TL'ye varan ceza uygulanacak. Bu abonelik iptal edilmezse, her 1 ay için de ayrıca 100 bin TL ceza işleyecek” uyarasında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yaz mevsiminin başlaması ve okullarının kapanmasının ardından birçok vatandaş tatil planları yapmaya başladı. Özellikle pandemi sonrası süreçte trend haline gelen “kırsalda izole tatil” planlayanlar da yollara düşmeye başladı.

Birçok vatandaş son yıllarda arsa vasfı taşımayan arazi (bağ, bahçe, tarla) alımına yönelmiş ve tatillerini de “hobi bahçesi” olarak da kamuoyunda yer edinmeye başlayan bu bölgelerde geçirmeye başlamıştı. Bu süreçte hobi bahçeleri, imar ve abonelikler konusunda sıklıkla tartışma konusu da olmuştu.

KIRSALDA SIKI DENETİM

Kırsaldaki arazilerinde tatil planlayanların hayal kırıklığı yaşamaması için uzmanlardan da kritik uyarılar geliyor.

Adrese Gayrimenkul Kurucusu Selçuk Hiçdurmaz, tarım arazilerine yönelik denetim ve yaptırımların son dönemde arttığına dikkat çekerek “Hayata geçirilen yeni düzenlemelerle tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması, izinsiz yapılaşma ve hobi bahçesi adı altında gerçekleştirilen uygulamalar, daha yakından takip edilecek” dedi.

En az 100 bin TL cezası var! Kırsalda tatil hüsrana dönmesin

VAATLERE GÜVENMEYİN

Tarım arazileri üzerinde yapılacak işlemlerde resmî belgelerin ve izinlerin kontrol edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hİçdurmaz “Arazi alırken imar gelecek, mobil ev için ruhsat gerekmiyor gibi sözlü vaatlere kimse güvenmesin. Yatırımcıların ya da tatilcilerin, tapu niteliği, imar durumu ve yapı izinlerini mutlaka o bölgedeki resmî kurumlar üzerinden doğrulaması gerekiyor. Aksi halde satın aldığını arazide istenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz” uyarısında bulunuyor.

EN AZ 100 BİN TL CEZA

Tarım arazileri üzerinde gerekli izinleri bulunmayan yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmesinin sınırlandırıldığına da dikkat çeken Selçuk Hiçdurmaz, “Usulsüz abonelik sağlayanlar için 100 bin TL'ye varan idari para cezaları uygulanacak. Üstelik bu abonelik iptal edilmezse, her 1 ay için de ayrıca 100 bin TL ceza işleyecek. Ayrıca tel çekme, yol açma, beton dökme gibi uygulamalar da ciddi hukuki ve mali riskler taşıyor” diye konuştu.

UCUZ FİYATA KANMAYIN

Tarım arazisi yatırımı yapmayı düşünenlerin genellikle fiyat avantajına odaklandığını, bunun oldukça yanlış olduğunu vurgulayan Selçuk Hiçdurmaz “Arazinin yasal statüsüne, kullanım koşullarına özellikle bakılması gerekiyor. Arazinin eğimine ve resmi yolu olup olmadığına da mutlaka bakılmalı. Resmî belgelerle doğrulanmayan hiçbir vaade güvenilmemeli” dedi.

Yatırım kararının yasal güvence üzerine inşa edilmesi tavsiyesinde bulunan Selçuk Hiçdurmaz, böylece muhtemel cezaların ve yaşanabilecek mülkiyet sorunlarının önüne geçilebileceğini söyledi.

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