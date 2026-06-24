50 robot aldı, 1.000 kişiyi işten çıkardı! Otomotiv devinde işçi kıyımı
ABD'li otomotiv devi General Motors, "yapay zeka" kıyımı yaşanıyor. Ünlü şirekt Michigan eyaletindeki Factory Zero fabrikasında üretim hattına yaklaşık 50 yeni robotu dahil ederken, 1.000 işçiyi işten çıkardı. Bu durum sendikaların tepkisine yol açarken, yapay zeka ve robotların iş gücüne etkisini gözler önüne serdi.
- GM, Michagen'daki Factory Zero fabrikasında 50 adet yeni robotu üretim hattına dahil ederek 1.000 işçiyi işten çıkardı.
- Robotlar, araç gövde parçalarının montajında görev yapıyor ve şirket tarafından üretim süreçlerini desteklemek için kullanıldığı belirtiliyor.
- İşçi sendikaları, özellikle Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), bu durumun istihdam kaybına yol açtığını savunuyor.
- Şirketin, elektrikli araç talebindeki yavaşlama nedeniyle üretim planlarında değişiklik yaptığı belirtiliyor.
- Uzmanlar, yapay zeka ve otomasyonun çalışma hayatına etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını öngörüyor.
Son dönemde hızlı bir şekilde hayatımıza giren "yapay zeka" bazı meslek gruplarını da etkilemeye başladı. Teknolojinin gelişmesiyle insan gücüne olan ihtiyaç da azalıyor. Bunun en son örneği ABD'li otomotiv üreticisi General Motors'tan (GM) geldi. Dev şirket, yapay zeka yatırımı nedeniyle yüzlerce kişinin işine son verdi.
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1.000 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
General Motors, ABD'nin Michagen eyaletinde bulunan Factory Zero fabrikasında 50 adet yeni robotu üretim hattına dahil etti. Ancak bu durum işgücünün azaltılmasına yol açtı. Şirket 1.000 işçiyi işten çıkardı. İşçi sendikaları karara tepki gösterirken, şirket ise robotların çalışanların yerine değil, üretim süreçlerini desteklemek için kullanıldığını savunuyor.
ROBOTLAR NE İŞ YAPIYOR?
Michigan'daki Factory Zero tesisinde üretim hattına yerleştirilen "işbirlikçi robotlar" (cobot), araç gövde parçalarının montajında görev yapıyor. Şirket, bu teknolojinin iş güvenliğini artıracağını ve üretimi daha verimli hâle getireceğini belirtirken, sendikalar bunun gerçekte istihdam kaybına yol açtığını öne sürüyor.
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SENDİKALARDAN SERT TEPKİ
Fabrikadaki çalışanları temsil eden Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), robotların devreye alınmasının ardından iş gücünün azaltıldığını savunuyor. Sendika temsilcileri, binlerce kişinin işsiz kalmasının ardından üretim hattına onlarca robot yerleştirilmesinin çalışanlar arasında büyük rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.
TALEP DÜŞÜNCE STRATEJİ DEĞİŞTİ
GM'nin son dönemde elektrikli araç talebindeki yavaşlama nedeniyle üretim planlarında değişikliğe gittiği belirtiliyor. Şirket daha önce de Factory Zero tesisinde üretimi geçici olarak durdurmuş ve yüzlerce çalışanı izne çıkarmıştı.
YAPAY ZEKÂ VE ROBOTLAR İŞ GÜCÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?
GM'de yaşanan gelişme, yapay zekâ ve otomasyonun çalışma hayatına etkileri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, özellikle otomotiv ve üretim sektörlerinde robot kullanımının önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını, buna karşılık yeni iş modelleri ve mesleklerin de ortaya çıkacağını belirtiyor.