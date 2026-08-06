Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güvenli liman olarak görülen altına yönelik ilginin artmasıyla birlikte uzmanlar da piyasaların yönünü belirleyecek gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor.
CNN Türk canlı yayınına katılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, altındaki yükselişin temel nedeninin jeopolitik tansiyonun düşmesi ve küresel ekonomideki beklentilerin değişmesi olduğunu söyledi.
"ALTINA CAN SUYU OLDU"
Develi, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden hız kazanmasının piyasalarda olumlu karşılandığını belirterek, bunun altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Petrol fiyatlarının 80 doların altına gerilemesinin enflasyon baskısını hafiflettiğini vurgulayan Develi, "Enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte merkez bankalarının faiz artırma ihtimali zayıfladı. Hatta yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin yeniden konuşulmaya başlanması altına adeta can suyu oldu" dedi.
"YÜKSELİŞ DİPLOMATİK GELİŞMELERE BAĞLI"
Altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinin büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olacağını dile getiren Develi, özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
"Bugünkü yükselişin devam edip etmeyeceği tamamen diplomatik ilerlemeye bağlı. Zaman zaman tansiyon düşüyor, zaman zaman yeniden yükseliyor. Piyasalar da bu gelişmelere göre yön bulmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Develi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin de fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.
PETROL VE ENFLASYON VURGUSU
Küresel ekonominin uzun süredir yüksek enerji maliyetlerinin baskısı altında olduğunu belirten Develi, petrol fiyatlarındaki gerilemenin hem enflasyon hem de para politikaları açısından önemli bir rahatlama sağladığını ifade etti.
Bu gelişmenin yalnızca küresel piyasaları değil, ABD ekonomisini de etkilediğini söyleyen Develi, enerji maliyetlerinin düşmesinin ekonomik beklentileri olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi.
GÖZLER CUMA GÜNÜNDE
Altın piyasası açısından bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin kritik önemde olduğuna işaret eden Develi, Fed'in faiz politikası açısından bu veriyi yakından izleyeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak bu cuma günü. Bu da oldukça önemli. Çünkü ABD yani Fed şuna bakıyor... Tamam fiyat istikrarı önemli. Enflasyonla mücadele bu noktada önemli. Enflasyon odaklı bir para politikası var. Ama diğer taraftan da acaba reel ekonomide durum nedir diye baktığında burada baktığı en önemli veri tarım dışı istihdam.
Eğer orada bir kayıp durumu söz konusu olur ise yani beklentinin altında bir tarım dışı istihdam durumu söz konusu olur ise altın buradan da güç bulacaktır. Ama beklentinin üzerinde bir tarım dışı istihdam durumu söz konusu olduğu zaman ise bu birazcık da altını ne yapacaktır? Baskılayacaktır. O yüzden tarım dışı istihdam verileri Fed'in duruşunu da etkileyeceğinden dolayı da altında da etki yapacaktır."