Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir

PETROL VE ENFLASYON VURGUSU

Küresel ekonominin uzun süredir yüksek enerji maliyetlerinin baskısı altında olduğunu belirten Develi, petrol fiyatlarındaki gerilemenin hem enflasyon hem de para politikaları açısından önemli bir rahatlama sağladığını ifade etti.

Bu gelişmenin yalnızca küresel piyasaları değil, ABD ekonomisini de etkilediğini söyleyen Develi, enerji maliyetlerinin düşmesinin ekonomik beklentileri olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi.