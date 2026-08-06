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Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir

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Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güvenli liman olarak görülen altına yönelik ilginin artmasıyla birlikte uzmanlar da piyasaların yönünü belirleyecek gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyor.

CNN Türk canlı yayınına katılan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, altındaki yükselişin temel nedeninin jeopolitik tansiyonun düşmesi ve küresel ekonomideki beklentilerin değişmesi olduğunu söyledi.

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir

"ALTINA CAN SUYU OLDU"

Develi, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden hız kazanmasının piyasalarda olumlu karşılandığını belirterek, bunun altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının 80 doların altına gerilemesinin enflasyon baskısını hafiflettiğini vurgulayan Develi, "Enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte merkez bankalarının faiz artırma ihtimali zayıfladı. Hatta yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin yeniden konuşulmaya başlanması altına adeta can suyu oldu" dedi.

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir

"YÜKSELİŞ DİPLOMATİK GELİŞMELERE BAĞLI"

Altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinin büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olacağını dile getiren Develi, özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"Bugünkü yükselişin devam edip etmeyeceği tamamen diplomatik ilerlemeye bağlı. Zaman zaman tansiyon düşüyor, zaman zaman yeniden yükseliyor. Piyasalar da bu gelişmelere göre yön bulmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Develi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin de fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir

PETROL VE ENFLASYON VURGUSU

Küresel ekonominin uzun süredir yüksek enerji maliyetlerinin baskısı altında olduğunu belirten Develi, petrol fiyatlarındaki gerilemenin hem enflasyon hem de para politikaları açısından önemli bir rahatlama sağladığını ifade etti.

Bu gelişmenin yalnızca küresel piyasaları değil, ABD ekonomisini de etkilediğini söyleyen Develi, enerji maliyetlerinin düşmesinin ekonomik beklentileri olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi.

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Altın piyasası açısından bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin kritik önemde olduğuna işaret eden Develi, Fed'in faiz politikası açısından bu veriyi yakından izleyeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak bu cuma günü. Bu da oldukça önemli. Çünkü ABD yani Fed şuna bakıyor... Tamam fiyat istikrarı önemli. Enflasyonla mücadele bu noktada önemli. Enflasyon odaklı bir para politikası var. Ama diğer taraftan da acaba reel ekonomide durum nedir diye baktığında burada baktığı en önemli veri tarım dışı istihdam.

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi: Bu veri her şeyi değiştirebilir

Eğer orada bir kayıp durumu söz konusu olur ise yani beklentinin altında bir tarım dışı istihdam durumu söz konusu olur ise altın buradan da güç bulacaktır. Ama beklentinin üzerinde bir tarım dışı istihdam durumu söz konusu olduğu zaman ise bu birazcık da altını ne yapacaktır? Baskılayacaktır. O yüzden tarım dışı istihdam verileri Fed'in duruşunu da etkileyeceğinden dolayı da altında da etki yapacaktır."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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