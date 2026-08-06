Vincenzo Italiano kötü haberi verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacakları müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, kadro tercihi hakkında konuştu.

"AYAĞINDA PROBLEM VAR"

İlk 11'de Ouattara'yı tercih etmesinin nedenini açıklayan Italiano, "Rıdvan bu hafta idmanlara çıkamadı, dün bir idmana çıkabildi sadece. Ayağında problem var, o yüzden Ouattara'ya yer verdim. Genç ve kulübün yatırım yaptığı bir oyuncu. Bugün ona güveniyorum, iyi bir iş çıkartacaktır bence." diye konuştu.

"EVİNDE TEHLİKELİ BİR TAKIM"

Çekya ekibinin iç sahadaki performansına dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Hradec Kralove, evinde tehlikeli bir takım. Bu maç, iki maçlık bir eleme. İlk maçta iyi bir sonuç almak istiyoruz. Evlerinde nasıl oynadıklarını biliyoruz. İyi hazırlandık ve bunları sahada göstermek istiyoruz. Akıllı oynamamız, kalitemizi göstermemiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek, burada iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Almamız da gerekiyor ikinci maçın daha rahat geçmesi için." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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