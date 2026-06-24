135 dolardan halka arz olan SpaceX geçen hafta en yüksek 225 doları test ettikten sonra 151 dolara geriledi. Zirveden gerçekleşen düşüş %-33 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Buna karşılık Elon Musk’ın şirketinde geçen hafta 405 milyon dolarlık para girişi yaşandı. Bu rakam, bir halka arz sonrası ilk haftada en yüksek para girişine işaret etti. Öte yandan şirketin ilk tahvil ihracına da 89 milyar dolarlık talep geldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD borsalarında 12 Haziran Cuma günü işlem görmeye başlayan SpaceX, 135 dolardan halka arz olmuş ve geçen hafta salı günü en yüksek 225,64 dolara kadar yükselmişti. Ardından hissede kâr satışları başladı. Dünkü işlemlerde SpaceX hissesi 156,11 dolardan kapanış yaptı.

Son durumda hissede zirve seviyeden düşüş %33 gibi yüksek bir oranda gerçekleşirken, halka arzdan hisse alabileler %12 kazançla yoluna devam ediyor.

İLK HAFTADAN 405 MİLYON DOLAR

Borsaya açıldıktan sonra geçen hafta SpaceX hissesi için, bireysel yatırımcılardan tarihî bir talep gelmişti. Perakende yatırımcılar, SpaceX'in ilk işlem haftasında 405 milyon dolarlık hisse aldı. Vanda Research'e göre bu işlemler, bir halka arz işleminin ardından kayıtlara geçen “en büyük ilk hafta perakende satın alımı” oldu.

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EN YAKIN İŞLEME TARİHÎ FARK

Geçmiş halka arzlara bakıldığında, ilk haftadaki en büyük ikinci satın almanın Kasım 2021'de 185 milyon dolarla otomotiv şirketi Rivian için gerçekleştiği görülüyor. Bu da SpaceX'e gelen talebin yarısından bile düşük seviyede kaldı.

SpaceX geçen hafta ayrıca, 352 milyon dolar olan S&P 500 ve Nasdaq 100 ETF toplam satın alımlarından da fazla sermaye çekti.

TAHVİL İHRACINA REKOR TALEP

SpaceX’in ilk ABD tahvil ihracına yaklaşık 89 milyar dolarlık talep geldiği de belirtilirken; bu durum, şirkete yatırımcı ilgisinin korunduğunu gösterdi.

Bu arada ABD hisse senedi piyasalarında yapay zekâ temasına yönelik değerleme endişelerinin yeniden öne çıkması ile, teknoloji devlerinde sert satışlar yaşanıyor.

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Yapay zekâ rallisinin aşırı fiyatlanmış olabileceğine yönelik kaygılar, özellikle büyüme ve teknoloji odaklı hisselerde dün kâr satışlarını hızlandırırken, Nasdaq 100 endeksi %-3,5 düşüşle sert değer kaybetti. Yarı iletken hisselerini takip eden endekste kayıpların %-8,5’e ulaşması, satış baskısının çip üreticileri ve bellek sağlayıcıları tarafında yoğunlaştığını gösterdi” denildi.

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ALIM FIRSATI MI?

Riskten kaçış eğilimiyle birlikte ABD tahvillerine alım geldiğine dikkat çekilen analizde “Japon yeni ve İsviçre frangı gibi güvenli liman para birimleri de pozitif ayrıştı. Buna karşılık Bitcoin tarafında düşüşler izlendi. Petrol fiyatları ise ABD-İran arasındaki geçici anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı’ndan tanker geçişlerinin daha görünür hale gelmesiyle sınırlı geriledi. Piyasalarda gözler, yapay zekâ altyapısına yönelik talebin gücünü test etmesi beklenen Micron bilançosuna çevrilirken, teknoloji hisselerindeki son geri çekilmenin kalıcı bir trend dönüşümü mü yoksa alım fırsatı mı olduğu tartışması öne çıktı” görüşüne yer verildi.

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