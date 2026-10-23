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Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özge'ye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

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Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özge'ye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu
Başlık ResmiNişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

İzmir’in Menemen ilçesinde polis memuru Aykut Erol’un tabancayla öldürdüğü nişanlısı avukat Özge Penbegül son yolculuğuna uğurlandı. 26 yaşındaki genç kadının tabutuna tülbent ve avukatlık cübbesi konulurken, acılı annesinin cenaze törenindeki feryatları yürek burktu.

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Olay, Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan avukat Özge Penbegül ile polis memuru nişanlısı Aykut Erol arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AVUKAT ÖZGE PENBEGÜL'Ü ÖLDÜRÜP HAYATINA SON VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özge Penbegül'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Aykut Erol ise kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özge Penbegül
Başlık ResmiÖzge Penbegül

Hakkari'de görevli polis memuru olduğu belirtilen Aykut Erol ile avukat Özge Penbegül'un cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu
Başlık ResmiNişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İzmir'in Menemen ilçesinde dün nişanlısı tarafından tabancayla öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu
Başlık ResmiNişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

Vefat eden avukat Özge Penbegül (26) için Mermerli Mahallesi Hacı Kerimoğlu Buhara Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu
Başlık ResmiNişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

Penbegül'ün tabutuna yakınları tarafından tülbent örtüldü, avukatlık cübbesi konuldu.

Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu
Başlık ResmiNişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

KIZININ TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bu sırada baba emekli polis Ozan Penbegül'ün üzüntü yaşadığı görüldü. Anne Özlem Penbegül ise caminin önünde yer alan ambulansın içinde cenaze törenine takip etti.

Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu
Başlık ResmiNişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

Bir süre sonra kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Penbegül'ü yakınları sakinleştirdi.

Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu
Başlık ResmiNişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

Genç kadının cenazesi kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 EKİMDE NİŞANLANMIŞLAR

Cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar ile kadının yakınları katıldı.

Nişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu
Başlık ResmiNişanlısı tarafından öldürülen avukat Özgeye acı veda! Annesinin feryadı yürek burktu

Öte yandan Özge Penbegül ile Hakkari'de görevli polis memuru Aykut Erol'un 3 Ekim'de nişanlandıkları öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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