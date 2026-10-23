Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı!
İstanbul’da sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, herkesin gözü önünde fenalaştı.79 yaşındaki sanatçı ilk müdahalenin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı.
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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut hayranlarını korkuttu. 79 yaşındaki sanatçı İstanbul'da bir mekanda sahne aldığı sırada fenalaştı. Ünlü sanatçıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
SEDYEYLE ÇIKARILDI
Sedyeyle restorandan çıkarılan Hakkı Bulut, ambulansla hastaneye sevk edildi. Bulut’un sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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