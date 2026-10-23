Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı!
Başlık ResmiSahnede fenalaşan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı!

İstanbul’da sahne alan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, herkesin gözü önünde fenalaştı.79 yaşındaki sanatçı ilk müdahalenin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı.

Kaydet
|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut hayranlarını korkuttu. 79 yaşındaki sanatçı İstanbul'da bir mekanda sahne aldığı sırada fenalaştı. Ünlü sanatçıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

SEDYEYLE ÇIKARILDI

Sedyeyle restorandan çıkarılan Hakkı Bulut, ambulansla hastaneye sevk edildi. Bulut’un sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.