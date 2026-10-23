Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende kalan 1 kişi ile temas kurulduğunu ve çıkarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Zonguldak'ta bir maden ocağında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı

1 KİŞİ MADENDE MAHSUR

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"4 yaralı şu an Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altında, 1 yaralımız Ankara'ya sevk edilecek.

1 kişi madende, kendisine ulaşıldı. Çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Onun hayati durumunu kesin olarak teyit etmedik."

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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