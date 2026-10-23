Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende kalan 1 kişi ile temas kurulduğunu ve çıkarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Zonguldak'ta bir maden ocağında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1 KİŞİ MADENDE MAHSUR
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"4 yaralı şu an Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altında, 1 yaralımız Ankara'ya sevk edilecek.
1 kişi madende, kendisine ulaşıldı. Çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Onun hayati durumunu kesin olarak teyit etmedik."
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