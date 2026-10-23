Grizu patlaması nedir, neden olur? Zonguldak'taki patlama ardından gündemde!

Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Grizu patlaması daha önce Soma faciası ve Amasra maden kazasında da gerçekleşmişti. Peki, Grizu patlaması nedir, neden olur?

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Grizu patlaması, Zonguldak'ta yaşanan olay ardından bir kez daha gündeme geldi. Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

GRİZU NEDİR?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen yanıcı gaz. Bu gaz çoğunlukla kömür madeni metanıdır. Kömür madenlerinin kabusu olan grizu, Türkiye'de zaman zaman görülmektedir. Özellikle yaşlı kömür damarlarında grizu riski yüksektir.

Grizu patlaması nedir, neden olur? Zonguldaktaki patlama ardından gündemde!

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (CSGB) mevzuatlarına ve resmi verilere göre, madenlerdeki en büyük iş güvenliği risklerinin başında grizu patlaması geliyor. Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır.

Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. Tutuşturma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar olmaktadır. Soma faciası ve Amasra maden kazasında da gerçekleşmiştir. Metalin metale sürtmesi, ocakta herhangi bir ateş parçası veya kullanılan çelik ekipmanların ısınması sonucu patlama oluşabilir.

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