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DMM'den "Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi" iddialarına tepki

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DMM'den "Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi" iddialarına tepki
Başlık ResmiDMM'den "Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi" iddialarına tepki

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin emisyon artışında G20 ülkeleri arasında ikinci olduğu ve iklim hedeflerinin yetersiz kaldığı yönündeki iddiaların 'manipülatif' olduğunu bildirdi. DMM, dayanak gösterilen EDGAR verilerinin resmi istatistik değil, tahmine dayalı veriler olduğunu belirtti.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin emisyon artışında G20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığı ve iklim hedeflerinin yetersiz olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu paylaşımların veri yöntemlerindeki sınırlılıkları ve Türkiye'nin ulusal koşullarını göz ardı ettiğini belirterek, iddiaların manipülatif nitelik taşıdığını ifade etti.

Açıklamada, iddialara dayanak gösterilen Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) raporundaki EDGAR verilerinin resmi istatistik olmadığı, tahminlere dayandığı kaydedildi. EDGAR'ın hesaplama yöntemlerinin geçmişte büyük sapmalara yol açtığı ve kurumun Türkiye'ye ilişkin emisyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin resmi Sera Gazı Envanteri de IPCC kılavuzlarına uygun olarak TÜİK koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Ülkemizin Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduğu 2035 yılına ilişkin hedef; Paris Anlaşması’nın ilkelerine, "Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar" prensibine ve ulusal şartlarımıza uygun en azimli azaltım seviyesini temsil etmektedir."

Türkiye'nin COP31 Başkanı sıfatıyla ulusal kalkınma önceliklerini gözeterek küresel iklim eylemine öncülük etme kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kamuoyuna dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmeme çağrısı yapıldı.

DMM'den "Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi" iddialarına tepki
Başlık ResmiDMM'den "Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi" iddialarına tepki
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