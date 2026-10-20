Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'ye bertaraf amaçlı atık ve geri dönüştürülemeyen çöp girişinin yasak olduğunu belirten DMM, standartlara uymayan sevkiyatların geldiği ülkeye iade edildiğini bildirdi.

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DMM'den "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" iddialarına cevap geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların gerçeği çarpıttığını belirterek, Türkiye'ye yalnızca sanayide ham madde olarak kullanılmak üzere temiz ve kaynağında ayrıştırılmış atıkların ithalatına izin verildiğini açıkladı.

DMM'nin açıklamasında, Türkiye'ye bertaraf amacıyla atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girişinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. İthalatına izin verilen atıkların ise lisanslı tesislerde işlenmesi gerektiği belirtildi.

STANDARTLARA UYMAYANLAR İADE EDİLİYOR

Standartlara uygun olmayan hiçbir sevkiyatın ülkeye girişine izin verilmediği kaydedilen açıklamada, bu yüklerin geldikleri ülkeye derhal iade edildiği bildirildi.

Kabul edilen atıkların gümrük noktasından işlenecekleri tesise ulaşana kadar takip sistemleriyle anlık olarak izlendiği aktarıldı. Çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve odaklara karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

COP31 ÖNCESİ ALGI ÇALIŞMASI VURGUSU

DMM, söz konusu iddiaların Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde gündeme taşınmasını kötü niyetli bir algı çalışması olarak değerlendirdi.

Sıfır Atık Hareketi ile Türkiye'nin küresel ölçekte çevre politikalarına öncülük ettiği belirtilen açıklamada, kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız içeriklere itibar edilmemesi istendi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde yalnızca yetkili kurum ve makamların resmi açıklamalarının esas alınması çağrısında bulunuldu.

Türkiye'ye Avrupa'dan çöp mü geliyor? DMM'den o iddiaya yalanlama

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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