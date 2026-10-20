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"Azerbaycan'da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı" iddiası! DMM'den net yalanlama

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Başlık Resmi"Azerbaycan'da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı" iddiası! DMM'den net yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Görüntülerin eski tarihli olduğunu belirten DMM, bayrağın indirilmesi gibi bir durumun yaşanmadığını ve paylaşımların Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını hedef aldığını bildirdi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğini ve paylaşılan görüntülerin eski tarihli olduğunu bildirdi.

Merkezin açıklamasında, görüntülerin çekildiği dönemde Türk bayrağına yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkinin Azerbaycanlılar tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durumun yaşanmadığı vurgulandı.

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Eski görüntülerin bağlamından koparılarak yeniymiş gibi dolaşıma sokulduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu paylaşımları yapanların Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef aldığı ifade edildi.

DMM, kamuoyuna bu tür algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

"Azerbaycan'da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı" iddiası! DMM'den net yalanlama
Başlık Resmi"Azerbaycan'da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı" iddiası! DMM'den net yalanlama
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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