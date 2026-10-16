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"BES'ten kitlesel çıkış" iddialarına açıklama geldi! DMM son verileri paylaştı

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Başlık Resmi"BES'ten kitlesel çıkış" iddialarına açıklama geldi! DMM son verileri paylaştı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle kitlesel çıkışlar yaşandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, son bir ayda sistemde 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleştiği ve sisteme yeni kaynak girişi olduğu belirtildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara yalnızca yetkili resmi kurumların duyurularını dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

"SON BİR AYDA 100 BİNDEN FAZLA NET SÖZLEŞME ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ"

DMM'nin açıklamasında, güncel BES istatistiklerinde sistemin olumsuz bir seyir izlemediği vurgulandı. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı yaşandığı ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olduğu ifade edildi.

BES'in sunduğu devlet katkısı ile güven ve istikrar ortamı sayesinde büyümesini güçlü şekilde sürdürdüğü belirtilen açıklamada, sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle sistemden kitlesel çıkışlar yaşandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu kaydedildi.

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Kamuoyunu yanıltmayı ve piyasalarda güvensizlik ile huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas almasının önem taşıdığı vurgulandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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