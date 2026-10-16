Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

'28 günlük temel eğitim kalkıyor' iddiasına DMM'den açıklama: Yeni bir karar yok

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
'28 günlük temel eğitim kalkıyor' iddiasına DMM'den açıklama: Yeni bir karar yok
Başlık Resmi'28 günlük temel eğitim kalkıyor' iddiasına DMM'den açıklama: Yeni bir karar yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yasal düzenleme ve uygulama esaslarının aynen sürdürüldüğünü vurgulayan DMM, konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış yeni bir karar bulunmadığını belirterek vatandaşları sadece resmi açıklamalara itibar etmeye davet etti.

Kaydet
|

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), "bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"UYGULAMA ESASLARI AYNEN DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır." denildi.

"SADECE RESMİ KURUMLARDAN YAPILAN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN"

DMM açıklamasının devamında şunlar yer aldı:

"Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, bedelli askerlik kapsamında uygulanan yaklaşık 1 aylık temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik düzenleme önerisinin yapılacağı iddia edilmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.