'28 günlük temel eğitim kalkıyor' iddiasına DMM'den açıklama: Yeni bir karar yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yasal düzenleme ve uygulama esaslarının aynen sürdürüldüğünü vurgulayan DMM, konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış yeni bir karar bulunmadığını belirterek vatandaşları sadece resmi açıklamalara itibar etmeye davet etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), "bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"UYGULAMA ESASLARI AYNEN DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır." denildi.

"SADECE RESMİ KURUMLARDAN YAPILAN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN"

DMM açıklamasının devamında şunlar yer aldı:

"Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, bedelli askerlik kapsamında uygulanan yaklaşık 1 aylık temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik düzenleme önerisinin yapılacağı iddia edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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