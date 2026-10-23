İstanbul’da şiddetli yağış beklentisi nedeniyle iki ayrı sınavın ertelenmesi, 2026-KPSS Ortaöğretim adaylarını da harekete geçirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İstanbul’da yapılması planlanan bazı sınavların ileri bir tarihe alınmasının ardından gözler KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu, ertelendi mi sorularının cevaplarına çevrildi.

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İstanbul’da hafta sonu beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde yapılması planlanan iki sınavın ertelendiği açıklanmıştı. ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce sınavı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı ileri bir tarihe alındı. Peki, KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu, ertelendi mi?

KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu, ertelendi mi? ÖSYM 2 sınavı ertelemişti!

KPSS ORTAÖĞRETİM İPTAL Mİ OLDU, ERTELENDİ Mİ?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı iptal edilmedi. Sınavın ertelendiğine dair de resmi bir açıklama henüz yapılmadı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde sınav tarihi 25 Ekim 2026 Pazar olarak belirtilirken tarih değişikliğine ilişkin bir duyuru da gelmedi. KPSS Ortaöğretim sınavının planlanan gün ve saatte gerçekleşmesi bekleniyor.

KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu, ertelendi mi? ÖSYM 2 sınavı ertelemişti!

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Oturum saat 10.15’te başlayacak ve adayların sınavı tamamlaması için 130 dakika süre tanınacak.

KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu, ertelendi mi? ÖSYM 2 sınavı ertelemişti!

Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri kapsamında toplam 120 soru yöneltilecek. Sınavın 12.25’te sona ermesi bekleniyor. Ek süre kullanma hakkı bulunan engelli adaylara ise uygun görülen durumlarda 30 dakika ilave süre verilebilecek.

Sınava katılacak adayların sınav giriş belgelerinde yazan bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmesi, ulaşım planlarını buna göre yapması gerekiyor.



KPSS Ortaöğretim iptal mi oldu, ertelendi mi? ÖSYM 2 sınavı ertelemişti!

2026 ORTAÖĞRETİM KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavına toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu bildirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un paylaştığı bilgilere göre başvuru yapanların 1 milyon 448 bin 945’ini kadınlar, 1 milyon 536 bin 493’ünü ise erkekler oluşturuyor.

Başvuruların önemli bir bölümü meslek lisesi, Anadolu lisesi ve açık öğretim lisesi mezunlarından geldi. Meslek lisesi mezunu 946 bin 606, Anadolu lisesi mezunu 938 bin 230 ve açık öğretim lisesi mezunu 540 bin 629 aday sınava başvurdu. İmam hatip lisesi mezunlarının sayısı 299 bin 509 olarak açıklanırken fen lisesi mezunlarından 59 bin 659, sosyal bilimler lisesi mezunlarından 17 bin 389 aday başvuru yaptı. Diğer lise türlerinden başvuranların sayısı ise 183 bin 416 oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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