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KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Sonuçlar 7 Ekim'de duyurulmuştu

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KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Sonuçlar 7 Ekim'de duyurulmuştu
Başlık ResmiKPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak

2026 KPSS Lisans sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların gündeminde branş bazında başarı sıralamaları yer almaya başladı. Kamu kurumlarında görev alabilmek için sınava giren binlerce kişi, kendi alanlarında kaçıncı sırada bulunduklarını öğrenmek amacıyla ÖSYM'nin yapacağı açıklamaları takip ediyor. 2026 KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak sorusu gündemde.

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2024 KPSS Lisans sonuçları 22 Ağustos'ta açıklanmış, branş bazındaki sıralamalar ise 10 Eylül 2024 tarihinde erişime açılmıştı. 2026 KPSS sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanmasının ardından branş sıralamaları gündemde. Peki, 2026 KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak?

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Sonuçlar 7 Ekim'de duyurulmuştu
Başlık ResmiKPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Sonuçlar 7 Ekim'de duyurulmuştu

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sıralamaların sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki birkaç hafta içinde yayımlanması bekleniyor. 19-26 Ekim tarihleri arasında KPSS branş sıralamalarının duyurulacağı tahmin ediliyor. Adayların güncel duyurular için ÖSYM'nin açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Sonuçlar 7 Ekim'de duyurulmuştu
Başlık ResmiKPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Sonuçlar 7 Ekim'de duyurulmuştu

2026 KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026 KPSS branş bazında sıralama sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılarak sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanabilecek. Sıralamalar yayımlandığında adaylar kendi alanlarındaki başarı durumlarını kontrol edebilecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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