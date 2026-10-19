2026 KPSS ön lisans sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından gözler sonuçların erişime açılacağı güne çevrildi. İki yıllık üniversite mezunları, sınav puanlarını öğrenmek ve kamu personeli alımlarında tercih yapabilmek için sonuç takvimini yakından takip ediyor. İşte 2026 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı ve son gelişmeler...

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Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunlarının katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından değerlendirme süreci devam ediyor. 4 Ekim'de düzenlenen sınavda adaylar, genel yetenek ve genel kültür testlerindeki soruları cevapladı. Sınavın üzerinden iki hafta geçerken sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama işlemleri yeniden gündeme geldi. ÖSYM'nin yayımladığı takvim doğrultusunda adaylar, puanlarını öğrenebilecekleri günü ve sonuç ekranına nasıl erişeceklerini araştırıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından adayların sonuç bekleyişi sürüyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen ön lisans mezunları, sınavdan elde edecekleri puanları öğrenmek için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin tarih kurumun 2026 takviminde yer alırken sonuçların hangi saatte erişime açılacağına dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından genel yetenek ve genel kültür testlerindeki performanslarını ve hesaplanan KPSS puanlarını öğrenebilecek.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli oldu

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerini görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSS puanları yer alacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak sonuç duyurusuyla birlikte ilgili sınavın sonuç sorgulama bağlantısı da erişime açılacak.

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