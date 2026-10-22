KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olur mu?

KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz çıktı kabul edilir mi soruları, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından erişime açılan sınava giriş belgelerini hazırlayan adaylar, çıktı alma kurallarını ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gereken evrakları araştırıyor. Özellikle fotoğrafın görünürlüğü, sınav giriş belgesinin üzerindeki bilgiler ve kimlik kontrolüne ilişkin ayrıntılar önem taşıyor. İşte ÖSYM sınav giriş belgesi kuralları...

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav günü yaklaşırken ÖSYM'nin belge ve kimlik kontrolüne ilişkin kurallarını araştırıyor. 25 Ekim Pazar günü uygulanacak sınavın giriş belgeleri Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin yer aldığı belgelerin çıktısını hazırlayan adayların fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Sınav binasına girişte sorun yaşamamak için ÖSYM tarafından belirlenen belge düzeni ve sınav günü kuralları önem taşıyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

KPSS sınav giriş belgesinin renkli olması zorunlu değil. ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adaylar sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktısını kullanabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, belge üzerindeki fotoğrafın açık ve seçilebilir durumda olması. Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgileri ile sınav tarihi ve saati bulunuyor. Belgenin eksiksiz ve okunabilir biçimde yazdırılması gerekiyor. Adayların belge üzerinde yer alan fotoğrafı kontrol etmeleri, yazdırma işlemi sırasında görüntünün bozulmadığından emin olmaları önem taşıyor. ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre sınav giriş belgesinin ön ve arka yüzünde kurumun belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret bulunmaması gerekiyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adayların giriş belgeleri 14 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebiliyor ve çıktı alabiliyor.

KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, siyah beyaz olur mu?

ÖSYM SINAV BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

ÖSYM sınav giriş belgesi siyah beyaz olarak çıkarılabilir. Adayların sınava katılabilmek için renkli yazıcı kullanması veya belgeyi mutlaka renkli bastırması gerekmiyor. Siyah beyaz çıktıda adayın fotoğrafının görünür olması ve belge üzerindeki bilgilerin rahatlıkla okunabilmesi yeterli kabul ediliyor. Bununla birlikte çıktı alınırken fotoğrafın silik olmamasına, yazıların eksik çıkmamasına ve sayfanın herhangi bir bölümünün kesilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Belgenin üzerinde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında sonradan eklenmiş yazı veya işaret bulunmaması da sınav kuralları arasında yer alıyor. Özellikle sınava gireceği bina ve salon bilgilerini kontrol eden adayların belgeyi sınav gününe kadar düzgün şekilde saklaması önem taşıyor.

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