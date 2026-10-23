Trump'tan İran'a yeni operasyon sinyali! "Bir tane daha gerçekleştirebiliriz"
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da düzenlenen mitingde İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Trump, “İran’a bir küçük Destansı Öfke operasyonu daha gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.
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ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenebileceğini söyledi.
Trump, konuşması sırasında İran’a ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “İran’a bir küçük Destansı Öfke operasyonu daha gerçekleştirebiliriz” dedi.
Trump’ın açıklaması, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni askeri adımlarına ilişkin mesaj olarak değerlendirildi.
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