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ABD, İran'a saldıracak mı? Tom Barrack hafta sonunu işaret etti

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ABD, İran'a saldıracak mı? Tom Barrack hafta sonunu işaret etti
Başlık ResmiABD, İran'a saldıracak mı? Tom Barrack hafta sonunu işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, hafta sonu İran’a yeni bir saldırı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna “Kesinlikle” cevabını verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal’ın programına katıldı. Barrack ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenleyebileceği sinyalini verdi. Nawfal’ın "Hafta sonu İran’a yeni bir saldırı olabilir mi" sorusuna cevap veren Tom Barrack, "Kesinlikle" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine atıfta bulunan Barrack, "Başkan bu konuda çok net. Bir anlaşmaya açık, görüşmelere hazır ve ulaşılabilir durumda. Aylardır, aylardır ve aylardır müzakere masasında bulunuyoruz. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ilerleyeceği ve tüm bunlar, tamamlanması gereken bölümün ayrıntıları ve noktalama işaretleri niteliğinde" dedi. Trump’ın Temsilcisi Barrack, Washington’ın "dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması, askeri saldırıların sona ermesi ve müttefikimiz İsrail’e ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması konusunda bir pazarlık yürüttüğünü" söyledi.

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"ANLAŞMAYA VARAMAZSAK BUNUN BİR SONUCU OLACAKTIR"

ABD’nin diplomatik bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini belirten Barrack, "Ancak anlaşmaya varamazsak ve dünyayı, müttefiklerimizi ve Körfez ülkelerini tehdit etmeyi sürdürürseniz bunun bir sonucu olacaktır. Bu sonucun rejim değişikliği olmayacak. ABD Başkanı, rejim değişikliğiyle ilgilenmediğini söyledi. Onun istediği, rehinelerin olmadığı, tehditlerin bulunmadığı ve dünyanın sakinleşebileceği bir denge oluşturmak ve mevcut durumu güvence altına almak. Rejim değişikliğiyle ilgili sorun her zaman şudur: Ertesi gün ne olacak?" diye konuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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