ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni saldırı sinyalini vererek "Onları fena halde hırpaladık, biraz daha ileri gidebiliriz" dedi. Beyaz Saray ise Washington'un 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını duyurdu.

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ABD ile İran arasındaki gerilimde yeni saldırı ihtimali yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Iowa’daki seçim mitingine hareket etmeden önce İran’a yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin İran’ı ağır şekilde vurduğunu söyleyen Trump, önceki başkanların da bu adımı çok daha önce atması gerektiğini ileri sürdü.

ABD'den İran’a iki farklı mesaj! Trump 'savaş' dedi, Beyaz Saray seçimleri işaret etti

Trump, “Bunun çok daha önceki başkanlar tarafından yapılması gerekiyordu. İran savaşı konusunda onları fena hâlde hırpaladık ve biraz daha ileri gidebiliriz” ifadelerini kullandı.

Askeri müdahalenin siyasi ve ekonomik bir bedeli olduğunu bildiğini belirten Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini savundu.

ABD Başkanı, çarşamba günü yaptığı açıklamada da İran’la müzakere yürütmediklerini belirterek, "Çok yakında, şu ya da bu şekilde bir şey olacak" demişti.

ABD'den İran’a iki farklı mesaj! Trump 'savaş' dedi, Beyaz Saray seçimleri işaret etti

BEYAZ SARAY TARİH VERDİ

Trump’ın yeni saldırı ihtimalini gündeme getiren açıklamalarının öncesinde Beyaz Saray, ara seçimlerden önce İran’a yönelik olası bir saldırı konusunda takvim verdi.

ABD merkezli Drop Site News platformuna yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Trump’ın daha önceki açıklamasını yineleyerek, "ABD, ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran’a saldırmayacaktır" ifadesini kullandı.

Kelly, İsrail’in İran’a yönelik olası saldırıları hakkında ise değerlendirme yapmadı. Trump da önceki hafta yaptığı açıklamada, 3 Kasım’dan önce İran’a herhangi bir şekilde saldırmayacaklarını belirtmişti.

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Beyaz Saray’ın açıklaması ABD’nin kendi askeri adımlarına ilişkin bir takvim ortaya koyarken, İsrail’in olası hamleleri konusunda aynı açıklıkta bir tutum sergilenmemesi dikkat çekti.

ABD'den İran’a iki farklı mesaj! Trump 'savaş' dedi, Beyaz Saray seçimleri işaret etti

YENİ SALDIRI MI OLACAK?

The New York Times gazetesi, ABD ve İsrail ordularının, ABD’deki ara seçimlerin ardından İran’a yönelik yeni saldırılar için planlar hazırladığını bildirdi.

Ancak gazete, Trump’ın bu planları onaylayıp onaylamayacağının kesin olmadığını da aktardı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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